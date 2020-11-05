В Лондоне с помощью киберспорта будут бороться с безработицей среди молодёжи

Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею проведения киберспортивных турниров с целью просветительской деятельности и борьбы с безработицей среди молодежи. Его программа Sport United оказалась спонсором организации LDN UTD, которая проведёт особое мероприятие вместе с несколькими университетами Лондона.

«В последний год киберспорт продемонстрировал отличные ростовые показатели. Эта отрасль генерирует миллионы фунтов стерлингов для нашей экономики, а также создаёт столь необходимые для нашего общества рабочие места. Особенно здесь, в Лондоне. С таким ростом индустрии приходит и уровень ответственности.



Горжусь, что моя программа Sport United может помочь в финансировании организации LDN UTD, которая использует свою платформу и возможности в сфере киберспорта», — приводит слова Хана Esports Insider.

The LDN UTD Inter-Borough Esports Championships станет платформой для работы с молодыми людьми из нескольких районов Лондона. Организаторы планируют провести открытые турниры по FIFA 21 и NBA 2К21. Кроме того, одновременно пройдут цифровые семинары ведущих британских университетов. Тема лекций — поиск работы в индустрии киберспорта.