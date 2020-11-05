Разработчики Mortal Kombat 11 показали противостояние Милины и Китаны. Видео

Вышел геймплейный ролик с Милиной — новым персонажем Mortal Kombat 11, который появится в игре 17 ноября вместе с Рэмбо и Рейном.
Видео опубликовано на YouTube-канале Mortal Kombat 11.
Рейн рубит и закалывает врагов острым катаром, может применить магию, чтобы раскрыть врата в водное царство. Милина помимо кинжалов использует в бою острые когти и умеет телепортироваться на короткие дистанции, а Рэмбо идеально управляется с ножом, луком и пулемётом и сможет ставить всевозможные ловушки. Образ героя был воссоздан из фильма «Первая кровь», а озвучить персонажа согласился Сильвестр Сталлоне.
Mortal Kombat 11 Ultimate выйдет 17 ноября для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch, PC и Google Stadia. Издание будет включать в себя всё что было выпущено до этого момента наряду с новым DLC Kombat Pack 2. Mortal Kombat 11 Ultimate будет доступна в цифровом виде, а физические версии будут выпущены позже для консолей PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Физические версии PlayStation 4, как ожидается, будут запущены в январе 2021 года.
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