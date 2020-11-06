Стримерша Maya Higa — о зрителях Twitch: они глупы, раз не умеют распоряжаться деньгами

Стримерша Maya Higa (260 тыс. подписчиков на Twitch) поддержала решение Иман Pokimane Анис ограничить приём донатов от зрителей суммой в $ 5, но назвала зрителей Twitch глупыми, так как они не умеют тратить деньги с умом, из-за чего стримерам и приходится идти на крайние меры.

Последние несколько дней все только и обсуждают это решение. Так, например, стример loltyler1 похвалил Pokimane и сказал, что тоже планирует установить лимит на донаты в ближайшее время.

А вот Maya Higa дала неоднозначный ответ. С одной стороны, она поддержала решение Pokimane, но выразила огорчение самой ситуацией. «Я думаю, что это решение правильное, но немного грустно, что стримерам приходится защищать людей, которые настолько глупы, что не могут правильно распоряжаться своими деньгами», — сказала она на своей трансляции. Кстати, её обсуждения о 5-долларовом лимите Pokimane были прерваны крупным донатом от зрителя.

Видео опубликовано на YouTube-канале Daily Dose of Maya.