Разработчики Warframe показали, как будет выглядеть игра на PlayStation 5

Студия Digital Extremes, занимающаяся разработкой Warframe, представила версию сетевого экшена для PlayStation 5. Соответствующий трейлер был выложен на YouTube-канале PlayWarframe.
Сообщается, что пользователи смогут перенести свой прогресс с PS4, а некстген-версия сможет похвастаться масштабными графическими улучшениями. Также разработчики выжмут максимум из особенностей геймпада DualSense.
Точная дата выхода игры для консолей нового поколения держится в секрете.
Warframe — кооперативная компьютерная игра в жанре ММО-РПГ, разработанная и выпущенная канадской студией Digital Extremes для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.
Действие Warframe происходит в вымышленной научно-фантастической вселенной, в которой несколько сторон соперничают за власть над Солнечной системой. Игроки принимают на себя роли Тэнно — древних воинов, использующих в сражениях дистанционно управляемые тела «варфреймы» с разнообразным оружием и способностями.
Геймплей Warframe сочетает в себе бои со стрельбой и использованием холодного оружия, паркур и также включает в себя элементы компьютерных ролевых игр — игрок постоянно улучшает снаряжение своего персонажа.
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