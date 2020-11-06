Разработчики Warframe показали, как будет выглядеть игра на PlayStation 5

Студия Digital Extremes, занимающаяся разработкой Warframe, представила версию сетевого экшена для PlayStation 5. Соответствующий трейлер был выложен на YouTube-канале PlayWarframe.



Сообщается, что пользователи смогут перенести свой прогресс с PS4, а некстген-версия сможет похвастаться масштабными графическими улучшениями. Также разработчики выжмут максимум из особенностей геймпада DualSense.

Точная дата выхода игры для консолей нового поколения держится в секрете.

Warframe — кооперативная компьютерная игра в жанре ММО-РПГ, разработанная и выпущенная канадской студией Digital Extremes для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.



Действие Warframe происходит в вымышленной научно-фантастической вселенной, в которой несколько сторон соперничают за власть над Солнечной системой. Игроки принимают на себя роли Тэнно — древних воинов, использующих в сражениях дистанционно управляемые тела «варфреймы» с разнообразным оружием и способностями.



Геймплей Warframe сочетает в себе бои со стрельбой и использованием холодного оружия, паркур и также включает в себя элементы компьютерных ролевых игр — игрок постоянно улучшает снаряжение своего персонажа.