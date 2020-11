Музыкальная группа Gorillaz использовала GTA 5 для создания своего нового клипа

Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, музыкальная индустрия, как и многие другие сферы, перешла в онлайн и начала экспериментировать с различными способами создания роликов, продвигающих определённые песни. Британская группа Gorillaz решила не отставать от коллег и представила новый клип на песню The Valley of the Pagans с кадрами из игры GTA 5.

В клипе главный вокалист группы 2-D, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и ведущий гитарист группы Нудл катаются на автомобиле по улицам Лос-Сантоса.

Видео опубликовано на YouTube-канале Gorillaz.

Это не первый случай, когда Gorillaz экспериментирует с видеоиграми. Недавно виртуальная группа решила отпраздновать 40-летие Pac-Man специальной песней и музыкальным клипом. Без сомнения, это отличная альтернатива масштабным работам, к которым привыкли фанаты Gorillaz.