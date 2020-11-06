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Музыкальная группа Gorillaz использовала GTA 5 для создания своего нового клипа

Музыкальная группа Gorillaz использовала GTA 5 для создания своего нового клипа
Киберспорт / Другие игры 0

Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, музыкальная индустрия, как и многие другие сферы, перешла в онлайн и начала экспериментировать с различными способами создания роликов, продвигающих определённые песни. Британская группа Gorillaz решила не отставать от коллег и представила новый клип на песню The Valley of the Pagans с кадрами из игры GTA 5.

В клипе главный вокалист группы 2-D, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и ведущий гитарист группы Нудл катаются на автомобиле по улицам Лос-Сантоса.

Видео опубликовано на YouTube-канале Gorillaz.

Это не первый случай, когда Gorillaz экспериментирует с видеоиграми. Недавно виртуальная группа решила отпраздновать 40-летие Pac-Man специальной песней и музыкальным клипом. Без сомнения, это отличная альтернатива масштабным работам, к которым привыкли фанаты Gorillaz.

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