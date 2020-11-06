На старте продаж PS5 нельзя будет увеличить объём SSD-диска

Консоль PlayStation 5 с момента релиза не позволит расширить SSD-память. Информацию, ещё в марте распространённую архитектором Sony Марком Церни, подтвердило издание The Verge.
Журналист The Verge Шон Холлистер провёл беседы с производителями накопителей PCIe Gen4, и никто из них не подтвердил запланированное сотрудничество с Sony.
Слот для расширения памяти находится под одной из панелей PlayStation 5, но это не означает, что пользователи могут вставить туда любой подходящий диск. Sony заявляет, что подробности будут представлены в будущем, а по словам журналиста, тесты на совместимость имеющихся на рынке накопителей ещё не начались.
Согласно утечкам в СМИ, на PS5 можно будет установить игры общим объёмом не более 667 Гб. 12 ноября консоль презентуют в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах мира, включая Россию, PS5 появится 19 ноября.
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