Русскоязычная стримерша dinablin вошла в топ-10 популярных стримеров-девушек за октябрь

Дина Блин (350 тыс. подписчиков на Twitch) стала единственной представительницей русскоязычного региона в топ-10 популярных стримеров-девушек на платформе за октябрь 2020 года, сообщает аналитический сервис Streams Charts.

По итогам третьего квартала 2020 года Дина стала самой популярной стримершей как по часам, так и по пику зрителей в русскоязычном регионе. В мировом топе стримерша расположилась на 10-м месте с показателем в 308 тыс. просмотренных часов.

Лидером рейтинга является Pokimane (6 млн подписчиков на Twitch) — в октябре её стримы собрали свыше 3,5 млн просмотренных часов. На 1,7 млн часов от неё отстала стримерша itsHafu.

Фото: Streams Charts

dinablin — стримерша из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на стримах по Among Us.