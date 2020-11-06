Русскоязычная стримерша dinablin вошла в топ-10 популярных стримеров-девушек за октябрь
Дина Блин (350 тыс. подписчиков на Twitch) стала единственной представительницей русскоязычного региона в топ-10 популярных стримеров-девушек на платформе за октябрь 2020 года, сообщает аналитический сервис Streams Charts.
По итогам третьего квартала 2020 года Дина стала самой популярной стримершей как по часам, так и по пику зрителей в русскоязычном регионе. В мировом топе стримерша расположилась на 10-м месте с показателем в 308 тыс. просмотренных часов.
Лидером рейтинга является Pokimane (6 млн подписчиков на Twitch) — в октябре её стримы собрали свыше 3,5 млн просмотренных часов. На 1,7 млн часов от неё отстала стримерша itsHafu.
Фото: Streams Charts
dinablin — стримерша из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на стримах по Among Us.
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