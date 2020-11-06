Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 будет работать не только на видеокартах RTX

NVIDIA подтвердила, что трассировкой лучей в Cyberpunk 2077 смогут воспользоваться не только владельцы видеокарт серии RTX. Главное, чтобы видеокарта смогла поддерживать стандарт DXR.

Что это означает? То, что игроки, которые приобретут новые видеокарты от AMD, — RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800 — смогут наслаждаться рейтрейсингом наравне с владельцами видеокарт RTX.

3 ноября компания AMD заявила, что её новые видеокарты будут поддерживать технологию трассировки лучей на основе Microsoft DXR API и Vulkan. Игры, использующие сторонние API и расширения, не будут поддерживать технологию трассировки лучей на видеокартах от AMD. Среди таких игр — Wolfenstein: Youngblood и Quake II. А Cyberpunk 2077 использует стандартный API, так что владельцы 6000-серии видеокарт от AMD могут не переживать.

Cyberpunk 2077 выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и PC 10 декабря 2020 года.