Косплей на Трисс от австралийской модели попал на страницы The Witcher 3 в «Твиттере»

На официальном аккаунте игры The Witcher 3 в «Твиттере» появилась работа от австралийской модели breepng — она предстала в образе чародейки Трисс. Видимо, разработчикам так понравился её косплей, что они решили поделиться им со своими фанатами.

Фото: instagram.com/breepng

Фото: instagram.com/breepng

Фото: instagram.com/breepng

Фото: instagram.com/breepng

Игрокам косплей понравился. Один из фанатов написал: «О боже, это та самая девушка, которая должна была сыграть Трисс в сериале от Netflix». «При виде этого косплея мой медальон задёргался», — написал другой игрок.

Официальный аккаунт игры в «Твиттере» долгое время не публиковал косплей, но, видимо, решил прервать молчание. Все работы австралийской модели можно посмотреть по этой ссылке.

Трисс Меригольд из Марибора — чародейка, героиня книг о «Ведьмаке» Анджея Сапковского. Лучшая подруга Йеннифэр, названая старшая сестра Цири и близкая знакомая Геральта.