Российский про-игрок в League of Legends станет гостем программы «Вечерний Ургант»

Мидер команды Unicorns of Love по League of Legends Лев Nomanz Якшин станет гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщается в официальном сообществе игры в сети «ВКонтакте».

Публикация доступна в официальном сообществе League of Legends в сети «ВКонтакте».

Среди киберспортсменов гостями шоу ранее становились бывший капитан ростера Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин и Джамал Jamside Сайдаев из состава «медведей» по Fortnite.

Nomanz вместе с командой поучаствовал в 2020 World Championship, который проходил с 25 сентября по 31 октября. Команда пробилась в основную стадию соревнований через Play-In, однако не смогла одержать ни одной победы. Unicorns of Love завершила выступление на турнире на 13–16 месте.