Российский про-игрок в League of Legends станет гостем программы «Вечерний Ургант»
Мидер команды Unicorns of Love по League of Legends Лев Nomanz Якшин станет гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщается в официальном сообществе игры в сети «ВКонтакте».
Публикация доступна в официальном сообществе League of Legends в сети «ВКонтакте».
Среди киберспортсменов гостями шоу ранее становились бывший капитан ростера Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин и Джамал Jamside Сайдаев из состава «медведей» по Fortnite.
Nomanz вместе с командой поучаствовал в 2020 World Championship, который проходил с 25 сентября по 31 октября. Команда пробилась в основную стадию соревнований через Play-In, однако не смогла одержать ни одной победы. Unicorns of Love завершила выступление на турнире на 13–16 месте.
- 6 ноября 2020
-
21:02
-
18:31
-
17:53
-
16:26
-
16:16
-
15:36
-
15:24
-
14:45
-
14:17
-
14:06
-
12:42
-
12:20
-
11:13
-
10:25
-
09:47
- 5 ноября 2020
-
20:59
-
20:39
-
18:29
-
17:45
-
17:40
-
15:34
-
15:18
-
13:24
-
12:59
-
00:38
- 4 ноября 2020
-
23:22
-
22:18
-
21:20
-
16:30
-
15:57
-
15:23
-
14:41
-
14:02
-
13:42
-
12:56
Партнерский контент