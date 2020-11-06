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Рекламный баннер с Cyberpunk 2077 разместили прямо в центре Нью-Йорка

Рекламный баннер с Cyberpunk 2077 разместили прямо в центре Нью-Йорка
Киберспорт / Другие игры 0

Реклама Cyberpunk 2077 появилась на одной из цифровых рекламных панелей на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США), сообщает Gamepressure.

По данным источника, аренда цифрового билборда высотой примерно в 8 этажей обошлась CD Project RED в $ 2,5 млн.

Предполагается, что игра будет выпущена лишь 10 декабря, а не 19 ноября, как ожидалось ранее. Это уже третий перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября.

Размещение рекламных баннеров с конкретной датой выхода (10 декабря 2020 года) свидетельствует о том, что CD Projekt RED больше не планирует переносить релиз игры. На днях первые рекламные плакаты Cyberpunk 2077 появились в столице Польши — Варшаве.

В Варшаве стали развешивать огромные плакаты с датой выхода игры Cyberpunk 2077
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