Во вселенной Spider-Man: Miles Morales появится движение Black Lives Matter, которое защищает права темнокожих, сообщает Kotaku.
Фото: Kotaku
При этом масштабный мурал на улицах виртуального Нью-Йорка (США) не является случайным рисунком — граффити фигурирует в одном из побочных заданий.
Движение Black Lives Matter начало набирать обороты после того, как полицейские при задержании убили в Миннесоте темнокожего Джорджа Флойда. После этого во многих городах и штатах США начались массовые акции протеста. При этом участников движения зачастую обвиняли в мародёрстве и хулиганстве.
Напомним, игра про Майлза Моралеса в образе «Человека-паука» была анонсирована 5 июня 2020 года. Планируется, что Spider-Man: Miles Morales выйдет одновременно с PlayStation 5 — 12 ноября.
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