Источник: в CS:GO скоро выпустят 10-ю операцию
Компания Valve в ближайшее время может выпустить 10-ю операцию в Counter-Strike: Global Offensive. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» написал инсайдер Nors3.
«Многие уже слышали, что подтверждена 10-я операция в CS:GO. Она будет выпущена очень скоро, возможно, уже на этой неделе, если не произойдёт очередной Valve Time. Из-за хайпа я молчал об этом, но подтвержденная информация поступила ко мне ещё пару дней назад. Готовьтесь, зима близко», — написал Nors3.
Напомним, что 9-я по счёту операция в CS:GO получила название «Расколотая сеть». Она длилась с 18 ноября 2019 по 31 марта 2020 года. Игрокам представили две новые карты сообщества и новую карту для режима перелётных снайперов Lunacy.
В CS:GO завершилась операция «Расколотая сеть»
- 7 ноября 2020
-
14:00
-
13:15
-
12:58
-
12:25
-
11:47
-
10:17
-
09:49
-
09:47
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:28
-
21:02
-
18:31
-
17:53
-
16:26
-
16:16
-
15:36
-
15:24
-
14:45
-
14:17
-
14:06
-
12:42
-
12:20
-
11:13
-
10:25
-
09:47
- 5 ноября 2020
-
20:59
-
20:39
-
18:29
-
17:45
-
17:40
-
15:34
-
15:18
-
13:24
-
12:59
-
00:38
Партнерский контент