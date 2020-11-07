Источник: в CS:GO скоро выпустят 10-ю операцию

Компания Valve в ближайшее время может выпустить 10-ю операцию в Counter-Strike: Global Offensive. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» написал инсайдер Nors3.

«Многие уже слышали, что подтверждена 10-я операция в CS:GO. Она будет выпущена очень скоро, возможно, уже на этой неделе, если не произойдёт очередной Valve Time. Из-за хайпа я молчал об этом, но подтвержденная информация поступила ко мне ещё пару дней назад. Готовьтесь, зима близко», — написал Nors3.

Напомним, что 9-я по счёту операция в CS:GO получила название «Расколотая сеть». Она длилась с 18 ноября 2019 по 31 марта 2020 года. Игрокам представили две новые карты сообщества и новую карту для режима перелётных снайперов Lunacy.