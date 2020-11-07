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Twitch разбанил канал игрока NAVI Александра s1mple Костылева

Twitch разбанил канал игрока NAVI Александра s1mple Костылева
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Видеостриминговый сервис Twitch разбанил игрока команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Александра s1mple Костылева. Блокировка продлилась 1 неделю 2 часа и 13 минут, сообщил бан-бот платформы в «Твиттере».

Сразу после завершения бана s1mple запустил трансляцию, которая длилась несколько часов. Костылев стримил CS:GO, и на одной из карт ему удалось настрелять 42 фрага.

Сегодня киберспортсмен в составе Natus Vincere сразится с датской командой MAD Lions в матче турнира Intel Extreme Masters XV — Beijing Online: Europe.

Напомним, Костылев получил блокировку за то, что произнес запрещённое на платформе слово. Это четвёртый бан s1mple на Twitch. Ранее Костылев критиковал платформу за недостаточно прозрачную политику и запреты высказывать своё мнение.

Twitch в четвёртый раз забанил канал игрока NAVI Александра s1mple Костылева
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