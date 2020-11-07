Про-игрок в CS:GO fer попал в аварию на своём Porsche — обошлось без травм и смертей

Фернандо fer Альваренга — про-игрок в CS:GO — сообщил, что попал в аварию на своём синем Porsche. В то время как его машине серьёзно досталось, никто из людей не пострадал.
Игрок пожаловался, что после аварии стал получать сообщения с пожеланиями смерти. «Страшно, сколько людей хотят, чтобы с тобой что-то произошло. Вместо того, чтобы завидовать кому-то, найдите мотивацию для покорения целей. Если вы будете счастливы за успехи другого, ваша жизнь станет намного легче», — написал игрок в «Инстаграме».
Но не все оказались настолько злыми — некоторые фанаты стали расспрашивать игрока, всё ли с ним в порядке. Игрок ответил, что все участники аварии живы и здоровы.
fer является игроком команды Made in Brazil. В начале сентября организация перевела его в запас.
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