У игрок из FaZe Clan по CS:GO Марсело coldzera Давида обнаружили коронавирус. Об этом стало известно, после того, как его тиммейт Маркус Kjaerbye Кьебю рассказал о случившемся в интервью датскому спортивному репортёру.
Вопреки заболеванию, coldzera успешно выступил в дебютном матче на IEM XV Beijing Online. В первом матче группы А его команда одолела OG со счётом 2:1, а сам coldzera завершив встречу со средним рейтингом 1,16. Этот результат является вторым в команде. Выше рейтинг только у Хельвийса broky Сауканца – он набрал 1,27. Вопрос о его дальнейшем участии в матчах пока остаётся открытым.
Ранее коронавирус был подтвержден у Ильи Perfecto Залуцкого, Адама friberg Фриберга, Кристофера GeT_RiGhT Алесунда и некоторых других киберспортсменов.
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