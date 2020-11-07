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Coldzera заразился коронавирусом

Coldzera заразился коронавирусом
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

У игрок из FaZe Clan по CS:GO Марсело coldzera Давида обнаружили коронавирус. Об этом стало известно, после того, как его тиммейт Маркус Kjaerbye Кьебю рассказал о случившемся в интервью датскому спортивному репортёру.

Вопреки заболеванию, coldzera успешно выступил в дебютном матче на IEM XV Beijing Online. В первом матче группы А его команда одолела OG со счётом 2:1, а сам coldzera завершив встречу со средним рейтингом 1,16. Этот результат является вторым в команде. Выше рейтинг только у Хельвийса broky Сауканца – он набрал 1,27. Вопрос о его дальнейшем участии в матчах пока остаётся открытым.

Ранее коронавирус был подтвержден у Ильи Perfecto Залуцкого, Адама friberg Фриберга, Кристофера GeT_RiGhT Алесунда и некоторых других киберспортсменов.

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