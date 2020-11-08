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Анастасия Митрофанова предстала в образе Йеннифэр, оказавшейся в мире Cyberpunk 2077

Анастасия Митрофанова предстала в образе Йеннифэр, оказавшейся в мире Cyberpunk 2077
Киберспорт 0

Российский косплеер Анастасия Митрофанова представила, как бы выглядела чародейка из The Witcher 3 в мире Cyberpunk 2077. На выходе получился красивый косплей на кибер Йеннифэр.

Различные теории о том, что в Cyberpunk 2077 может появиться Цири из The Witcher 3, вдохновили косплееров на создание кибер Цири. А Анастасия Митрофанова — косплеер из Ростова — решила развить тему дальше и показала, какой могла бы быть Йеннифэр в мире будущего.

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Фото: vk.com/nephritefire

Йеннифэр — могущественная чародейка, один из ключевых персонажей саги о «Ведьмаке» Анджея Сапковского и одноимённой серии игр. Возлюбленная Геральта и приёмная мать Цириллы.

Cyberpunk 2077 — мультиплатформенная игра в жанре Action / RPG, действия которой будут происходить в мегаполисе будущего Найт-Сити, расположенном на Западном побережье Северной Америки. После нескольких переносов релиз игры был назначен на 10 декабря 2020 года.

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