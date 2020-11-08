Анонсирован ремастер Mass Effect

Оригинальная трилогия Mass Effect получит ремастер и выйдет на PC, PS4 и Xbox One весной 2021 года. Все три первые части серии также портируют на консоли PS5 и Xbox Series X.

Во время празднования дня N7 актёры озвучивания Mass Effect и сотрудники BioWare собрались вместе и анонсировали Mass Effect Legendary Edition — переиздание первых трёх частей серии, выпущенных в период с 2007 по 2012 годы. Mass Effect Legendary Edition порадует игроков улучшенной графикой и будет включать в себя все DLC и дополнительный внутриигровой контент. Кроме того, BioWare подтвердила, что ремастер будет оптимизирован для разрешения 4K.

Несмотря на то, что точная дата выхода сборника ещё не объявлена, версии игры для PS4 и Xbox One уже доступны для предварительного заказа. Вариант сборника для PS5 и Xbox Series получит дополнительные улучшения. Какие именно — расскажут позже.