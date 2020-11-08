Анонсирован ремастер Mass Effect

Оригинальная трилогия Mass Effect получит ремастер и выйдет на PC, PS4 и Xbox One весной 2021 года. Все три первые части серии также портируют на консоли PS5 и Xbox Series X.
Во время празднования дня N7 актёры озвучивания Mass Effect и сотрудники BioWare собрались вместе и анонсировали Mass Effect Legendary Edition — переиздание первых трёх частей серии, выпущенных в период с 2007 по 2012 годы. Mass Effect Legendary Edition порадует игроков улучшенной графикой и будет включать в себя все DLC и дополнительный внутриигровой контент. Кроме того, BioWare подтвердила, что ремастер будет оптимизирован для разрешения 4K.
Несмотря на то, что точная дата выхода сборника ещё не объявлена, версии игры для PS4 и Xbox One уже доступны для предварительного заказа. Вариант сборника для PS5 и Xbox Series получит дополнительные улучшения. Какие именно — расскажут позже.
- 8 ноября 2020
-
03:46
-
02:53
- 7 ноября 2020
-
22:28
-
20:05
-
17:56
-
14:00
-
13:15
-
12:58
-
12:25
-
11:47
-
10:17
-
09:49
-
09:47
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:28
-
21:02
-
18:31
-
17:53
-
16:26
-
16:16
-
15:36
-
15:24
-
14:45
-
14:17
-
14:06
-
12:42
-
12:20
-
11:13
-
10:25
-
09:47
- 5 ноября 2020
-
20:59
-
20:39
-
18:29
-
17:45
-
17:40