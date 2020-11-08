Игрок NAVI flamie назвал причину неудачного выступления команды на последних турнирах
Игрок NAVI по CS:GO Егор flamie Васильев назвал плотный соревновательный график одной из главных причит неудачного выступления команды на последних турнирах.
«Одной из причин не самых удачных последних выступлений назвал бы график. Хоть он у многих команд очень плотный, считаю, команда не должна играть много турниров подряд. Ей нужно время на подготовку, на какую-то отработку новых вещей, чтобы что-то изменить в своей игре, чтобы как-то отдыхать, настраиваться на турнир.
Когда у тебя три турнира подряд, это негативно сказывается», — сказал Васильев в интервью Тоне Предко на официальном YouTube-канале NAVI.
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