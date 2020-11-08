Ceh9 назвал главную проблему профессиональных команд по CS:GO

Бывший игрок NAVI, комментатор и аналитик Арсений ceh9 Триноженко считает плотный турнирный график серьёзной проблемой для любой профессиональной команды.



«Проблема любой профессиональной команды — очень большое обилие турниров. NAVI не могут сказать: „Пацаны, мы сегодня играем BLAST и тренируемся, не ждите от нас результата.

Болельщики команды NAVI в любой игре ждут результата. Они не воспринимают понятия приоритетный или не приоритетный турнир. Соответственно, на турнире команда должна показывать свою оптимальную форму», — сказал ceh9 во время одного из стримов на платформе Twitch.

Ранее аналогичное мнение высказал игрок NAVI Егор flamie Васильев. По его словам, именно большое количество турниров является причиной неудачных выступлений команды в последнее время.