Версия NBA 2K21 для Xbox Series X весит более 120 ГБ

Версия баскетбольного симулятора NBA 2K21 для Xbox Series X весит 121,7 ГБ, сообщил пользователь Reddit yyy2k.

Многие разработчики стараются сокращать размер файлов новых игр до уровня текущего поколения. Возможно, 2K выпустит соответствующий патч, чтобы уменьшить размер игры.

Напомним, в Xbox Series X встроен накопитель размером 1 ТБ, однако пользователям будет доступно около 800 ГБ. При этом карта расширения памяти Seagate объемом 1 ТБ для Xbox Series X/S продаётся отдельно и будет стоить почти 20 тыс. рублей.

Релиз NBA 2K21 состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На консолях следующего поколения игра выйдет в день старта их продаж — 10 (Xbox Series X/S) и 12 (PlayStation 5) ноября.