Версия NBA 2K21 для Xbox Series X весит более 120 ГБ
Версия баскетбольного симулятора NBA 2K21 для Xbox Series X весит 121,7 ГБ, сообщил пользователь Reddit yyy2k.
Многие разработчики стараются сокращать размер файлов новых игр до уровня текущего поколения. Возможно, 2K выпустит соответствующий патч, чтобы уменьшить размер игры.
Напомним, в Xbox Series X встроен накопитель размером 1 ТБ, однако пользователям будет доступно около 800 ГБ. При этом карта расширения памяти Seagate объемом 1 ТБ для Xbox Series X/S продаётся отдельно и будет стоить почти 20 тыс. рублей.
Релиз NBA 2K21 состоялся 4 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На консолях следующего поколения игра выйдет в день старта их продаж — 10 (Xbox Series X/S) и 12 (PlayStation 5) ноября.
- 8 ноября 2020
-
13:54
-
12:41
-
12:19
-
10:17
-
04:58
-
04:25
-
03:46
-
02:53
- 7 ноября 2020
-
22:28
-
20:05
-
17:56
-
14:00
-
13:15
-
12:58
-
12:25
-
11:47
-
10:17
-
09:49
-
09:47
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:28
-
21:02
-
18:31
-
17:53
-
16:26
-
16:16
-
15:36
-
15:24
-
14:45
-
14:17
-
14:06
-
12:42
-
12:20
-
11:13
-
10:25
Партнерский контент