Что шумнее — PS5 или PS4: блогер сравнил. Видео

Многие лиюбители PlayStation 4 отмечают, что игровая приставка является одной из самых шумных консолей. Что собой представляет PlayStation 5? Не так давно один из блогеров на своей странице в «Твиттере» сравнил шум, который производят PlayStation 4 Pro и новый PS5.

По результатам видео можно заключить, что PlayStation 5 нельзя назвать слишком тихой консолью – во время больших нагрузок она издаёт довольно большой шум. Но тем не менее он предыдущее поколение консолей от Sony работает громче.

Видео можно посмотреть на странице Humberto Pedro #Humaboy в «Твиттере».

PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.