Что шумнее — PS5 или PS4: блогер сравнил. Видео

Многие лиюбители PlayStation 4 отмечают, что игровая приставка является одной из самых шумных консолей. Что собой представляет PlayStation 5? Не так давно один из блогеров на своей странице в «Твиттере» сравнил шум, который производят PlayStation 4 Pro и новый PS5.
По результатам видео можно заключить, что PlayStation 5 нельзя назвать слишком тихой консолью – во время больших нагрузок она издаёт довольно большой шум. Но тем не менее он предыдущее поколение консолей от Sony работает громче.
Видео можно посмотреть на странице Humberto Pedro #Humaboy в «Твиттере».
PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.
Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
- 8 ноября 2020
-
18:02
-
17:26
-
13:54
-
12:41
-
12:19
-
10:17
-
04:58
-
04:25
-
03:46
-
02:53
- 7 ноября 2020
-
22:28
-
20:05
-
17:56
-
14:00
-
13:15
-
12:58
-
12:25
-
11:47
-
10:17
-
09:49
-
09:47
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:28
-
21:02
-
18:31
-
17:53
-
16:26
-
16:16
-
15:36
-
15:24
-
14:45
-
14:17
-
14:06
-
12:42
-
12:20