Xbox Series X на 70% дешевле аналогичного по производительности компьютера

Издание PC World подсчитало, что для сборки аналогичного по производительности Xbox Series X компьютера с нуля уйдёт примерно $ 1800. Это на 70% дороже стоимости самой консоли.

По мощности графическое ядро новой консоли находится примерно на одном уровне с RTX 2080. Процессор Xbox сравним с Ryzen 7 3700X последнего поколения, который стоит около $ 300. Не стоит забывать и про установленный в консоли твердотельный накопитель PCIe 4.0 за $ 200.

Но если ваш компьютер уже имеет приличный процессор и SSD, всё, что вам нужно сделать, чтобы соответствовать мощности Xbox Series X, — это обзавестись эквивалентной видеокартой.

В этом месяце стартовали продажи RTX 3070 за $ 500, которая соответствует производительности RTX 2080 Ti за $ 1200. Через месяц или два ожидается выход RTX 3060 и Radeon RX 6700, которые будут примерно равны по производительности RTX 2080 (и Xbox Series X) примерно за $ 400. Это означает, что вы можете подтянуть свой ПК к уровню Xbox Series X, отдав за это меньше денег.

Издание советует покупать Xbox Series X, если, кроме старенького ноутбука или компьютера, у вас дома больше ничего нет. Но если у вас уже есть относительно современный компьютер и вы хотите играть в новинки на хорошей частоте кадров с функцией трассировки лучей, то воспользуйтесь гибкостью вашего компьютера и просто обзаведитесь новой мощной видеокартой. Тогда вы получите те же ощущения от игр, что и с новой консолью от Microsoft.

Консоли от Microsoft — Xbox Series X и Series S — поступят в продажу 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей.