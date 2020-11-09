Xbox Series X на 70% дешевле аналогичного по производительности компьютера

Издание PC World подсчитало, что для сборки аналогичного по производительности Xbox Series X компьютера с нуля уйдёт примерно $ 1800. Это на 70% дороже стоимости самой консоли.
По мощности графическое ядро новой консоли находится примерно на одном уровне с RTX 2080. Процессор Xbox сравним с Ryzen 7 3700X последнего поколения, который стоит около $ 300. Не стоит забывать и про установленный в консоли твердотельный накопитель PCIe 4.0 за $ 200.
Но если ваш компьютер уже имеет приличный процессор и SSD, всё, что вам нужно сделать, чтобы соответствовать мощности Xbox Series X, — это обзавестись эквивалентной видеокартой.
В этом месяце стартовали продажи RTX 3070 за $ 500, которая соответствует производительности RTX 2080 Ti за $ 1200. Через месяц или два ожидается выход RTX 3060 и Radeon RX 6700, которые будут примерно равны по производительности RTX 2080 (и Xbox Series X) примерно за $ 400. Это означает, что вы можете подтянуть свой ПК к уровню Xbox Series X, отдав за это меньше денег.
Издание советует покупать Xbox Series X, если, кроме старенького ноутбука или компьютера, у вас дома больше ничего нет. Но если у вас уже есть относительно современный компьютер и вы хотите играть в новинки на хорошей частоте кадров с функцией трассировки лучей, то воспользуйтесь гибкостью вашего компьютера и просто обзаведитесь новой мощной видеокартой. Тогда вы получите те же ощущения от игр, что и с новой консолью от Microsoft.
Консоли от Microsoft — Xbox Series X и Series S — поступят в продажу 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей.
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