Мужчина с помощью операций «превратился» в орка из World of Warcraft. Фото

41-летний бразилец решил «превратиться» в орка в реальной жизни. Он покрыл около 80% тела татуировками, сделал восемь пирсинг-операций, операции на глазах и языке, а также модифицировал нижнюю челюсть, сообщает издание Daily Mail.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» «орка».
Стоматологи прикрепили к зубам мужчины два клыка, это обошлось ему в $ 530. Большую часть модификаций тела бразилец производил после 35 лет, однако первую татуировку сделал ещё в 15. У «орка» раздвоенный язык, а татуировки покрывают даже глазные яблоки.
Сообщается, что в реальной жизни бразилец очень напоминает орка из вселенной Warcraft. Однако он утверждает, что «просто хотел быть самим собой». Мужчина также признался, что его семья не одобряет такой внешний вид: мать против, а отец просто терпит.
А в нашем «инстаграме» проходит розыгрыш PS4 Pro. Участвуйте:
- 9 ноября 2020
-
14:40
-
14:10
-
12:08
- 8 ноября 2020
-
22:42
-
22:22
-
18:02
-
17:26
-
13:54
-
12:41
-
12:19
-
10:17
-
04:58
-
04:25
-
03:46
-
02:53
- 7 ноября 2020
-
22:28
-
20:05
-
17:56
-
14:00
-
13:15
-
12:58
-
12:25
-
11:47
-
10:17
-
09:49
-
09:47
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:28
-
21:02
-
18:31
-
17:53
-
16:26
-
16:16
-
15:36
-
15:24