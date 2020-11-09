Мужчина с помощью операций «превратился» в орка из World of Warcraft. Фото

41-летний бразилец решил «превратиться» в орка в реальной жизни. Он покрыл около 80% тела татуировками, сделал восемь пирсинг-операций, операции на глазах и языке, а также модифицировал нижнюю челюсть, сообщает издание Daily Mail.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «орка».

Стоматологи прикрепили к зубам мужчины два клыка, это обошлось ему в $ 530. Большую часть модификаций тела бразилец производил после 35 лет, однако первую татуировку сделал ещё в 15. У «орка» раздвоенный язык, а татуировки покрывают даже глазные яблоки.

Сообщается, что в реальной жизни бразилец очень напоминает орка из вселенной Warcraft. Однако он утверждает, что «просто хотел быть самим собой». Мужчина также признался, что его семья не одобряет такой внешний вид: мать против, а отец просто терпит.

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