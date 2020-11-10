Twitch запустил рекламу презервативов на турнире по Minecraft
Во время онлайн-турнира по прохождению на скорость игры Minecraft произошёл курьёзный инцидент. Во время четвертьфинала турнира стрим одного из участников завис: это распространённая ситуация, и во время таких вынужденных пауз обычно показывают рекламу. Не стал исключением и этот раз, но зрители увидели в эфире рекламу презервативов.
Инцидент получил негативную реакцию зрителей: целевая аудитория Minecraft — дети, и за трансляцией, скорее всего, следило много несовершеннолетних. Комментаторы стрима обратили ситуацию в шутку, однако, при этом, не смогли сдержать смех.
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