Пришёл за продуктами, а оказался в игре. Во Львове открылся супермаркет в стиле GTA

Сеть под названием «Сильпо» оформила один из супермаркетов во Львове в стиле известной игры. Оказавшись внутри супермаркета, можно обнаружить отсылки к GTA: San Andreas и GTA 5. Стены супермаркета оформлены в артах из GTA, а отделы магазина подписаны узнаваемым шрифтом.

Фото: facebook.com/silpo

Фото: facebook.com/silpo

Фото: facebook.com/silpo

Фото: facebook.com/silpo

Фото: facebook.com/silpo

Фото: facebook.com/silpo

«Этот супермаркет о безграничном творчестве и самовыражении. Уличные музыканты, творческая свобода, пирс развлечений с американскими горками, спасатели Малибу и пальмы – всё готово, все ждут», – говорится на официальной странице «Сильпо» в «Фейсбуке».

Это не первый магазин от «Сильпо», оформленный в таком необычном виде. В других украинских городах можно наткнуться на супермаркеты, которые оформлены в космическом или киберпанковом стиле, в стиле цирка, парка, рока, вестерна или хиппи.