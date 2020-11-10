Пришёл за продуктами, а оказался в игре. Во Львове открылся супермаркет в стиле GTA

Сеть под названием «Сильпо» оформила один из супермаркетов во Львове в стиле известной игры. Оказавшись внутри супермаркета, можно обнаружить отсылки к GTA: San Andreas и GTA 5. Стены супермаркета оформлены в артах из GTA, а отделы магазина подписаны узнаваемым шрифтом.
Фото: facebook.com/silpo
Фото: facebook.com/silpo
Фото: facebook.com/silpo
Фото: facebook.com/silpo
Фото: facebook.com/silpo
Фото: facebook.com/silpo
«Этот супермаркет о безграничном творчестве и самовыражении. Уличные музыканты, творческая свобода, пирс развлечений с американскими горками, спасатели Малибу и пальмы – всё готово, все ждут», – говорится на официальной странице «Сильпо» в «Фейсбуке».
Это не первый магазин от «Сильпо», оформленный в таком необычном виде. В других украинских городах можно наткнуться на супермаркеты, которые оформлены в космическом или киберпанковом стиле, в стиле цирка, парка, рока, вестерна или хиппи.
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