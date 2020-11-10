Инсайдер: что, если релиз Cyberpunk 2077 опять задержится?

Пользователь Tiffany Treadmore сообщил, что перенос Cyberpunk 2077 на 10 декабря может быть не последним. По его словам, премьера игры задержится до 2021 года.

«Что, если Cyberpunk 2077 опять задержится, например, до 2021 года?» — написал инсайдер.

Верить или не верить этой инсайдерской информации, решать вам. Но отметим, что этот пользователь первым сообщил о полной отмене игровой выставки E3 2020, а также раньше времени рассказал о полном содержании одного из выпусков Nintendo Direct.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.