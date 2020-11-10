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Аналитик: The Witcher 4 выйдет в конце 2025 года

Аналитик: The Witcher 4 выйдет в конце 2025 года
Киберспорт / Другие игры 0

Аналитик Мацей Китлиньски из аналитической компании Noble Securities спрогнозировал, что четвёртая часть серии игр про ведьмака Геральта выйдет в конце 2025 года. Помимо этого он дал прогноз на успех Cyberpunk 2077 и выходящих для этой игры дополнений.

По словам Мацея, Cyberpunk 2077 разойдётся тиражом в 27 млн копий спустя 12 месяцев после своего релиза. Аналитик предполагает, что три платных дополнения для Cyberpunk 2077 появятся с интервалом в шесть месяцев. Релиз игры для PS5 и Xbox Series должен состояться в следующем году — тогда же, по мнению аналитика, разработчики выпустят многопользовательский режим.

В случае успеха многопользовательского режима в Cyberpunk 2077 аналитик предполагает премьеру ещё одной многопользовательской игры, но уже во вселенной The Witcher.

Диверсификация портфеля, выход на рынок мобильных игр благодаря The Witcher: Monster Slayer, а также внедрение многопользовательских игр и режимов должны, по мнению Noble Securities, благоприятно сказаться на получении компанией стабильных и предсказуемых доходов.

Президент CD Projekt RED Адам Кичински весной 2020 года в разговоре с местными журналистами сказал, что как только Cyberpunk 2077 выйдет, то они вернутся к The Witcher.

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