Аналитик: The Witcher 4 выйдет в конце 2025 года

Аналитик Мацей Китлиньски из аналитической компании Noble Securities спрогнозировал, что четвёртая часть серии игр про ведьмака Геральта выйдет в конце 2025 года. Помимо этого он дал прогноз на успех Cyberpunk 2077 и выходящих для этой игры дополнений.
По словам Мацея, Cyberpunk 2077 разойдётся тиражом в 27 млн копий спустя 12 месяцев после своего релиза. Аналитик предполагает, что три платных дополнения для Cyberpunk 2077 появятся с интервалом в шесть месяцев. Релиз игры для PS5 и Xbox Series должен состояться в следующем году — тогда же, по мнению аналитика, разработчики выпустят многопользовательский режим.
В случае успеха многопользовательского режима в Cyberpunk 2077 аналитик предполагает премьеру ещё одной многопользовательской игры, но уже во вселенной The Witcher.
Диверсификация портфеля, выход на рынок мобильных игр благодаря The Witcher: Monster Slayer, а также внедрение многопользовательских игр и режимов должны, по мнению Noble Securities, благоприятно сказаться на получении компанией стабильных и предсказуемых доходов.
Президент CD Projekt RED Адам Кичински весной 2020 года в разговоре с местными журналистами сказал, что как только Cyberpunk 2077 выйдет, то они вернутся к The Witcher.
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