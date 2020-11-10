Журналист посоветовал не покупать PlayStation 5 и объяснил почему

Журналист издания Kotaku Иан Уокер объяснил, почему геймерам не стоит покупать PlayStation 5, которая выйдет уже 12 ноября. Причины оказались максимально странными.
Вот какие причины привёл Уокер:
— бушует пандемия COVID-19;
— растёт безработица;
— много полоумных людей;
— увеличивается пропасть между богатыми и бедными;
— президентом США стал белый мужчина.
PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности консоли появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально было озвучено лишь в октябре 2019 года. Старт продаж назначен на 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года — в остальных регионах.
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