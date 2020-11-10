Вышло новое обновление для Call of Duty: Warzone

10 ноября Infinity Ward выпустила обновление для Call of Duty: Warzone. С его помощью Activision начала бета-тестирование приватных матчей. Теперь организаторы турниров будут иметь возможность добавлять всех участников соревнования в одно лобби.
В бета-тесте приватных матчей имеется три режима: стандартная «королевская битва» (для старта необходимо 50 игроков), мини-«королевская битва» (24 игрока) и Plunder (на 30 игроков). Примечательно, что вследствие многочисленных жалоб пользователей разработчики исключили Juggernauts из Warzone.
Call of Duty: Warzone — бесплатная «королевская битва». Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск, внешний вид которого основан на образе Донецка.
- 10 ноября 2020
-
19:07
-
15:56
-
14:06
-
12:20
-
11:56
-
11:30
-
10:55
-
04:24
-
03:36
- 9 ноября 2020
-
18:45
-
14:40
-
14:10
-
12:08
- 8 ноября 2020
-
22:42
-
22:22
-
18:02
-
17:26
-
13:54
-
12:41
-
12:19
-
10:17
-
04:58
-
04:25
-
03:46
-
02:53
- 7 ноября 2020
-
22:28
-
20:05
-
17:56
-
14:00
-
13:15
-
12:58
-
12:25
-
11:47
-
10:17
-
09:49