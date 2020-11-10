Вышло новое обновление для Call of Duty: Warzone

10 ноября Infinity Ward выпустила обновление для Call of Duty: Warzone. С его помощью Activision начала бета-тестирование приватных матчей. Теперь организаторы турниров будут иметь возможность добавлять всех участников соревнования в одно лобби.

В бета-тесте приватных матчей имеется три режима: стандартная «королевская битва» (для старта необходимо 50 игроков), мини-«королевская битва» (24 игрока) и Plunder (на 30 игроков). Примечательно, что вследствие многочисленных жалоб пользователей разработчики исключили Juggernauts из Warzone.

Call of Duty: Warzone — бесплатная «королевская битва». Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск, внешний вид которого основан на образе Донецка.