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Крайне опасна и очень быстра. Появился новый трейлер, посвящённый Милине из Mortal Kombat

Крайне опасна и очень быстра. Появился новый трейлер, посвящённый Милине из Mortal Kombat
Киберспорт / Другие игры 0

На официальной странице Mortal Kombat в YouTube появился новый трейлер Mortal Kombat 11 Ultimate, посвящённый ассасину Милине. В видео демонстрируются жестокие приёмы героини, которые она использует во время боёв.

17 ноября Милина появится в игре наряду с Рэмбо и Рейном. Все трое станут частью Kombat Pack 2.

31 октября канадская теннисистка Эжени Бушар размещала на своей странице в «Инстаграме» фото, где она была в образе Милины.

Mortal Kombat 11 Ultimate выйдет 17 ноября для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch, PC и Google Stadia. Издание будет включать в себя всё что было выпущено до этого момента наряду с новым DLC Kombat Pack 2. Mortal Kombat 11 Ultimate будет доступна в цифровом виде, а физические версии будут выпущены позже для консолей PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Физические версии PlayStation 4, как ожидается, будут запущены в январе 2021 года.

Сообщалось, что продажи Mortal Kombat 11 превысили отметку 8 млн копий.

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