«Она должна была быть ещё больше». Дизайнер PlayStation 5 — о начальных размерах консоли

Создатель дизайна PlayStation 5, Юджин Морисава, сообщил, что изначально PlayStation 5 задумывалась как консоль гораздо большего размера. Отказался от первоначального намерения Юджин после того, как услышал мнение инженеров.

«Вначале, когда я только приступил к разработке дизайна, я представлял её гораздо больших размеров. Хотя ещё не знал, что в планах у инженеров. Было забавно, когда они дали мне понять, что консоль слишком велика. Так что мне пришлось её уменьшить», — цитирует Морисаву Washington Post.

PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.

Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Для жителей Украины консоль обойдётся дешевле, чем для россиян. Приобрести PS5 в украинских магазинах можно за 45 500 рублей. Версия без дисковода стоит 34 650 рублей.