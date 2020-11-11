Журналистке припомнили трансфобные изречения — Ubisoft пришлось удалить два подкаста с ней

Ubisoft удалила два подкаста Watch Dogs Legion, в процессе создания которых участвовала британская журналистка Хэлен Льюис. Многие интернет-пользователи припомнили ей оскорбительные высказывания о гендерной идентичности, которые она допускала в прошлом.
«Мы узнали о неоднозначных высказываниях журналистки, закадровый голос которой появляется в двух подкастах Watch Dogs: Legion. Ни Ubisoft, ни сама игра не отражают точку зрения этого человека.
Мы понимаем, что сам факт сотрудничества может рассматриваться как оскорбительный, и глубоко сожалеем по этому поводу. Мы обязуемся заменить эти два подкаста и в будущем усилим проверку данных наших партнеров», — цитирует представителей компании Kotaku.
Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox One, PS4 и ПК состоялся 29 октября 2020 года. Для PS5 релиз намечен на 12 ноября, для Xbox Series X/S — 10 ноября.
В 2017 году Льюис опубликовал в The Times статью под названием «Мужчина не может просто сказать, что он превратился в женщину».
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