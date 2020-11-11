Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о переносе игры на 2021 год

Видимо, разработчиков Cyberpunk 2077 так сильно задел слух о возможном переносе игры на начало 2021 года, что они решили опровергнуть его несколько раз. Сначала разработчики закрепили на своей странице в «Твиттере» картинку с датой релиза, а потом в интервью ведущим игровым СМИ заявили, что игра выйдет по расписанию и верить этим слухам не нужно.

Ранее пользователь Tiffany Treadmore сообщил, что перенос Cyberpunk 2077 на 10 декабря может быть не последним. По его словам, премьера игры задержится до 2021 года.

После этого разработчики обновили изображение на своей официальной странице в «Твиттере»:

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.