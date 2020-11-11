Мэддисон: ещё парочка страйков — и мой канал на Twitch снесут

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон предупредил, что его канал на Twitch могут удалить. Причина — нарушение авторских прав на музыкальные композиции.

«Да, мне реально страйки по дмца пришли, ещё парочка — и канал снесут, так что это не рофл. Лично мне наплевать (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), я ничего делать не буду, но тем не менее есть такая шляпа», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Напомним, в конце октября 2020 года администрация платформы Twitch выслала многим популярным стримерам страйки за использование чужой музыки во время трансляций. Стримерам было предложено удалить ролики, которые содержат контент, защищённый авторским правом.