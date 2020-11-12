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PlayStation 5 в России: дата выхода, цена, где купить, характеристики, эксклюзивы

PlayStation 5 в России: дата выхода, цена, где купить, характеристики, эксклюзивы
Киберспорт 0

12 ноября состоялся релиз консоли PlayStation 5 в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. 19 ноября оценить новую консоль смогут и российские игроки.

Официальная розничная цена PS5 в России

Версия с дисководом обойдётся в 46 990 рублей. Версия без дисковода — в 37 990 рублей.

Где купить / предзаказать PS5

Консоль не будет доступна в российских розничных магазинах в день старта продаж. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией продажи было решено перенести в онлайн. Таким образом, приобрести консоль в день продаж в России вы сможете только на сайтах розничных сетей и магазинов либо на официальном сайте разработчиков.

Список магазинов, где можно заказать PS5 в онлайне

Технические характеристики PS5

  • Процессор: 8x Zen / 8 ядер, 16 потоков / 3,5 ГГц
  • Графический процессор: AMD RDNA 2 / 10,28 терафлопс / 2,23 ГГц
  • Архитектура графического процессора: Custom RDNA 2
  • Интерфейс памяти: 16 ГБ GDDR6 / 256 бит
  • Пропускная способность памяти: 448 Гб/с
  • Внутреннее хранилище: 825 Гб SSD
  • Расширяемое хранилище: слот NVMe SSD
  • Внешнее хранилище: поддержка USB HDD
  • Оптический привод: 4K UHD Blu-ray Drive
  • Аудио: 3D

Размеры и вес PS5

Размеры стандартной версии PlayStation 5 составляют 39 см по длине, 10.4 по высоте и 26 см по ширине в лежачем положении. Габариты цифрового варианта — 39 х 9.2 х 26 см.

Аксессуары PS5 и их стоимость

  • Контроллер DualSense — 5 799 рублей
  • Гарнитура Pulse 3D — 8 299 рублей
  • HD-камера PlayStation — 4 999 рублей
  • Media Remote — 2 499 рублей
  • Зарядная станция для DualSense — 2 499 рублей.

Стартовая линейка игр и эксклюзивов на PS5

  • Astro’s Playroom
  • Demon’s Souls — 5 499 рублей
  • Destruction AllStars — 5 499 рублей
  • Spider-Man: Miles Morales — 4 299 рублей
  • Sackboy A Big Adventure — 4 999 рублей.

Бесплатные игры по подписке PS Plus Collection

  • God of War (2018)
  • Bloodborne
  • Final Fantasy XV Royal Edition
  • Mortal Kombat X
  • Until Dawn
  • The Last Guardian
  • The Last of Us Remastered
  • Persona 5
  • Resident Evil 7
  • Monster Hunter World
  • Fallout 4
  • Uncharted 4: A Thief's End
  • Ratchet & Clank
  • Days Gone
  • Detroit: Become Human
  • Battlefield 1
  • inFAMOUS Second Son
  • Batman: Arkham Knight
  • Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition
  • Crash Bandicoot N.
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