PlayStation 5 в России: дата выхода, цена, где купить, характеристики, эксклюзивы

12 ноября состоялся релиз консоли PlayStation 5 в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. 19 ноября оценить новую консоль смогут и российские игроки.

Официальная розничная цена PS5 в России

Версия с дисководом обойдётся в 46 990 рублей. Версия без дисковода — в 37 990 рублей.

Где купить / предзаказать PS5

Консоль не будет доступна в российских розничных магазинах в день старта продаж. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией продажи было решено перенести в онлайн. Таким образом, приобрести консоль в день продаж в России вы сможете только на сайтах розничных сетей и магазинов либо на официальном сайте разработчиков.

Список магазинов, где можно заказать PS5 в онлайне

Технические характеристики PS5

Процессор: 8x Zen / 8 ядер, 16 потоков / 3,5 ГГц

Графический процессор: AMD RDNA 2 / 10,28 терафлопс / 2,23 ГГц

Архитектура графического процессора: Custom RDNA 2

Интерфейс памяти: 16 ГБ GDDR6 / 256 бит

Пропускная способность памяти: 448 Гб/с

Внутреннее хранилище: 825 Гб SSD

Расширяемое хранилище: слот NVMe SSD

Внешнее хранилище: поддержка USB HDD

Оптический привод: 4K UHD Blu-ray Drive

Аудио: 3D

Размеры и вес PS5

Размеры стандартной версии PlayStation 5 составляют 39 см по длине, 10.4 по высоте и 26 см по ширине в лежачем положении. Габариты цифрового варианта — 39 х 9.2 х 26 см.

Аксессуары PS5 и их стоимость

Контроллер DualSense — 5 799 рублей

Гарнитура Pulse 3D — 8 299 рублей

HD-камера PlayStation — 4 999 рублей

Media Remote — 2 499 рублей

Зарядная станция для DualSense — 2 499 рублей.

Стартовая линейка игр и эксклюзивов на PS5

Astro’s Playroom

Demon’s Souls — 5 499 рублей

Destruction AllStars — 5 499 рублей

Spider-Man: Miles Morales — 4 299 рублей

Sackboy A Big Adventure — 4 999 рублей.

Бесплатные игры по подписке PS Plus Collection