PlayStation 5 в России: дата выхода, цена, где купить, характеристики, эксклюзивы

12 ноября состоялся релиз консоли PlayStation 5 в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. 19 ноября оценить новую консоль смогут и российские игроки.
Официальная розничная цена PS5 в России
Версия с дисководом обойдётся в 46 990 рублей. Версия без дисковода — в 37 990 рублей.
Где купить / предзаказать PS5
Консоль не будет доступна в российских розничных магазинах в день старта продаж. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией продажи было решено перенести в онлайн. Таким образом, приобрести консоль в день продаж в России вы сможете только на сайтах розничных сетей и магазинов либо на официальном сайте разработчиков.
Список магазинов, где можно заказать PS5 в онлайне
Технические характеристики PS5
- Процессор: 8x Zen / 8 ядер, 16 потоков / 3,5 ГГц
- Графический процессор: AMD RDNA 2 / 10,28 терафлопс / 2,23 ГГц
- Архитектура графического процессора: Custom RDNA 2
- Интерфейс памяти: 16 ГБ GDDR6 / 256 бит
- Пропускная способность памяти: 448 Гб/с
- Внутреннее хранилище: 825 Гб SSD
- Расширяемое хранилище: слот NVMe SSD
- Внешнее хранилище: поддержка USB HDD
- Оптический привод: 4K UHD Blu-ray Drive
- Аудио: 3D
Размеры и вес PS5
Размеры стандартной версии PlayStation 5 составляют 39 см по длине, 10.4 по высоте и 26 см по ширине в лежачем положении. Габариты цифрового варианта — 39 х 9.2 х 26 см.
Аксессуары PS5 и их стоимость
- Контроллер DualSense — 5 799 рублей
- Гарнитура Pulse 3D — 8 299 рублей
- HD-камера PlayStation — 4 999 рублей
- Media Remote — 2 499 рублей
- Зарядная станция для DualSense — 2 499 рублей.
Стартовая линейка игр и эксклюзивов на PS5
- Astro’s Playroom
- Demon’s Souls — 5 499 рублей
- Destruction AllStars — 5 499 рублей
- Spider-Man: Miles Morales — 4 299 рублей
- Sackboy A Big Adventure — 4 999 рублей.
Бесплатные игры по подписке PS Plus Collection
- God of War (2018)
- Bloodborne
- Final Fantasy XV Royal Edition
- Mortal Kombat X
- Until Dawn
- The Last Guardian
- The Last of Us Remastered
- Persona 5
- Resident Evil 7
- Monster Hunter World
- Fallout 4
- Uncharted 4: A Thief's End
- Ratchet & Clank
- Days Gone
- Detroit: Become Human
- Battlefield 1
- inFAMOUS Second Son
- Batman: Arkham Knight
- Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition
- Crash Bandicoot N.
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