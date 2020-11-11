Какая графика будет в FIFA 21 на PS5 и Xbox Series. Фото

Electronic Arts показала первые скриншоты FIFA 21 для консолей нового поколения. Версия игры для PlayStation 5 и Xbox Series порадует игроков улучшенной графикой.

На изображениях представлены фотореалистичные лица Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» и Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико». Улучшение по сравнению с графикой текущего поколения заметно невооружённым глазом.

Версия игры для консолей нового поколения будет выпущена 4 декабря на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, в то время как улучшенная версия для ПК появится только в начале следующего года.

Игроки, владеющие текущими версиями, получат право на бесплатное обновление до некстген-версии. Только старая консоль должна быть эквивалентна консоли следующего поколения. Например, игроки на PS4 смогут получить бесплатную копию улучшенной версии на PS5.

Кроме того пользователям, владеющим физическими копиями игры, рекомендовано сохранить диски, поскольку они будут необходимы для запуска игры на консолях нового поколения.

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