Розыгрыш консоли PlayStation 4 Pro. Не упусти свой шанс!
«Чемпионат» проводит розыгрыш игровой консоли PlayStation 4 Pro. Успей принять участие, ведь уже 16 ноября будут оглашены результаты.
Для участия в конкурсе нужно выполнить всего три условия.
1. Подпишись на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
2. Сделай репост записи с розыгрышем себе в «сториз».
3. В этом же «сториз» отметь аккаунт «Чемпионата»
Важное уточнение: твой аккаунт в «Инстаграме» должен быть открытым.
С полными правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
PlayStation 4 Pro — игровая приставка восьмого поколения, выпускаемая японской компанией Sony. PlayStation 4 входит в семейство игровых приставок PlayStation и была выпущена на смену PlayStation 3 — предыдущей домашней игровой консоли той же компании.
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