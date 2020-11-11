Solo, No[o]ne и Zayac покинули Virtus.pro. Игроки вошли в состав новой команды с RAMZEs

Алексей Solo Березин, Владимир No[o]ne Миненко и Бакыт Zayac Эмилжанов больше не являются частью Virtus.pro по Dota 2. Об этом клуб официально объявил сегодня. Все перечисленные игроки вошли в состав новообразованной команды Just Error.

«Мы знаем о желании игроков выступать на турнирах прямо сейчас, поэтому пришли к взаимному согласию, и вчера был их последний день в клубе. Парни дарили всем нам массу эмоций и ощущение гордости за СНГ-Доту на протяжении нескольких лет и вписали себя в историю киберспорта. Мы благодарны игрокам за их огромный вклад в историю Virtus.pro», — заявил генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.

Бывшие игроки Virtus.pro присоединились к команде Just Error, где будут выступать вместе с Романом RAMZEs Кушнарёвым и Сумаилом Suma1L Хассаном. Первый матч новый коллектив проведёт уже сегодня — в 15:00 мск Just Error встретится с Yellow Submarine на EPIC League.

Состав Just Error по Dota 2:

Алексей Solo Березин

Владимир No[o]ne Миненко

Роман RAMZEs Кушнарёв

Сумаил Suma1L Хассан

Бакыт Zayac Эмилжанов.