Стример больше года вёл трансляции без единого зрителя, пока о нём не написали СМИ

Стример под никнеймом NotFivers рассказал на форуме Reddit, что больше года ведёт трансляции без зрителей. Его пост стал неожиданно популярным, а о его истории написали многие игровые сайты и издания, после чего на стримера за сутки подписалось более 800 человек, а его последнюю трансляцию на Twitch просмотрело больше 4000 зрителей.
Пользователи посоветовали NotFivers обзавестись хорошей аппаратурой, прорекламировать свой канал в социальных сетях и привлекать на стримы друзей, которые могут стать его первыми зрителями. Но все эти советы были лишними, так как лучшей рекламой оказался его пост. Проблема с отсутствием зрителей была решена за сутки после публикации истории. Как бы теперь это не стало трендом для начинающих стримеров, мечтающих о большом числе подписчиков.
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