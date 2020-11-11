«У тебя месячные?». Игрока по Dota 2 оштрафовали за оскорбление девушки

Игрок филиппинского клуба TNC Predator Gabbi был оштрафован своей организацией за сексистские комментарии в адрес стримерши Hishiko во время рейтингового матча в Dota 2.
Как сообщается, во время матча игрок TNC Predator влез в чужой разговор и написал девушке в чате: «Ты слишком много говоришь для девушки», а после добавил: «У тебя сейчас месячные?». Таким образом игрок отреагировал на конфликт девушки с другим участником матча.
Переписка игрока с девушкой.
После окончания игры девушка опубликовала скриншоты переписок в «Твиттере». После предания ситуации широкой огласке киберспортсмен принёс девушке извинения, написав следующее: «Прости, если обидел тебя. Я просто хотел провести несколько спокойных матчей, но вы с панго не переставали оскорблять друг друга, и это мешало мне».
Девушка ответила, что если ему мешали их сообщения, то он он мог просто отключить чат. «Он оскорбил меня, поэтому я ему ответила. Я уважаю вас как игрока, но вы опозорили меня перед парой тысяч зрителей и другими игроками», — написала девушка.
Hishiko
Фото: twitter.com/Hishikox
Спустя сутки после инцидента клуб выступил с официальным заявлением: «Нам стало известно о неприемлемом поведении Gabbi в одной из его рейтинговых игр прошлой ночью. Будучи про-игроком, он обязан быть образцом для подражания для своей аудитории. За это он будет оштрафован, и мы предпримем необходимые меры, чтобы подобное больше не повторилось».
Надеемся, что после этого игрок осознал, что вмешиваться в чужие разговоры — плохо.
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