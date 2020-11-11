Первый покупатель PS4 и PS4 Pro получил от Sony PlayStation 5 в подарок

Sony подарила PlayStation 5 преданному фанату по имени Джои Чиу. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в «Твиттере».

«Окей, это на 100% самое безумное, что могло случиться. Клянусь. Это безумие», — написал Чиу.

Джои прославился тем, что он был первым в мире, кто купил предыдущую консоль. В этот раз из-за коронавируса производитель решил отказаться от мероприятий в честь старта продаж PlayStation 5. Но Sony не забыла о преданном клиенте и сделала ему утешительный подарок: японцы отправили геймеру консоль, запуск которой должен произойти лишь через неделю.

Кроме PS5 посылка заключала примечательную надпись: «Первый в очереди за PS4. Первый в очереди за PS4 Pro. Терпение — это добродетель. Это для вас. Игра не знает границ».