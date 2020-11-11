Цены на Xbox Series X в Северной Америке стремительно подскочили из-за перекупщиков

Интерес к Xbox Series X оказался настолько большим, что в Интернете на это сразу отреагировали перекупщики. В результате особенно сильно пострадали геймеры из США и Канады. Об этом информирует IGN.
Оформить предзаказ на Xbox Series X было сложно ещё в сентябре — тогда консоли были раскуплены за считанные часы, и это только увеличило спрос. Теперь на таких площадках, как Amazon и Ebay, можно найти предложения от спекулянтов по ценам, намного превышающим стандартные закупочные предложения.
Отмечается, что порой цены на Xbox Series X доходят до $ 1700. В пересчёте на российскую валюту по текущему курсу это свыше 130 тыс. рублей. В среднем за коробку XSX хотят получить $ 1000.
В России консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.
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