Цены на Xbox Series X в Северной Америке стремительно подскочили из-за перекупщиков

Интерес к Xbox Series X оказался настолько большим, что в Интернете на это сразу отреагировали перекупщики. В результате особенно сильно пострадали геймеры из США и Канады. Об этом информирует IGN.

Оформить предзаказ на Xbox Series X было сложно ещё в сентябре — тогда консоли были раскуплены за считанные часы, и это только увеличило спрос. Теперь на таких площадках, как Amazon и Ebay, можно найти предложения от спекулянтов по ценам, намного превышающим стандартные закупочные предложения.

Отмечается, что порой цены на Xbox Series X доходят до $ 1700. В пересчёте на российскую валюту по текущему курсу это свыше 130 тыс. рублей. В среднем за коробку XSX хотят получить $ 1000.

В России консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.