Россиянка Ольга Хаку поразила разработчиков игры Control косплеем на Джесси Фейден

Косплеер из Новосибирска Ольга Хаку предстала в образе героини игры Control — Джесси Фейден. Её работа получилась настолько живой и реалистичной, что на неё обратили внимание даже разработчики. Они написали в «Твиттере», что сначала спутали косплей со скриншотами.

«Честно говоря, сначала мы такие: ооо, это же какие-то отличные скриншоты из фоторежима. Эй, подождите-ка, ооо. Невероятная работа», — очень эмоционально отреагировали разработчики.

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Фото: vk.com/frau_haku

Главная особенность работ Ольги — полное соответствие оригинальным образам. В её косплее нет обнажёнки, а каждый её образ выглядит как две капли воды похожим на первоисточник.

Control — шутер от третьего лица, разработанный финской компанией Remedy Entertainment. Релиз игры состоялся 27 августа 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Героиня игры Джесси Фейден после общения с паранормальным существом прибывает в Старейший Дом — штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля — в поисках своего брата Дилана, который был похищен бюро ещё 17 лет назад после альтернативного мирового события в их родном городе Ординариуме.