Турнир Blitz CIS Cup по World of Tanks Blitz: дата проведения, где смотреть, призы

В World of Tanks Blitz стартует крупнейший турнир этой осени. Лучшие команды RU-региона разыграют $ 50 тыс. из общего мирового призового фонда в $ 200 тыс.

13 и 14 ноября в 19:00 мск начнутся финальные сражения Blitz CIS Cup. На поле боя сойдутся лучшие команды, прошедшие квалификацию: 7STAR, GUCCI GANG TEAM, [MERCY] Crocodiles и C4.

Особенностью этого турнира станет участие в нём обладателей устройств Nintendo Switch, которые на равных смогут соревноваться с киберспортсменами, играющими на телефонах и планшетах.

Blitz CIS Cup — это уже второе событие в рамках онлайн-соревнований Blitz Cup. Первый турнир — Blitz Asia Cup — состоялся на прошлой неделе, победителем которого стала команда HLV.

Следить за матчами чемпионата Blitz Cup в режиме онлайн можно здесь: