«Я смог сыграть примерно час». Пользователи стали жаловаться на брак в работе PS5

Некоторые владельцы PlayStation 5 начинают сообщать о браке в работе консоли. Так, пользователь социальной площадки Reddit отметил, что в первый же день эксплуатации консоли она перестала включаться.

«Я смог сыграть в Astro примерно лишь один час. Затем контроллер отключился и перестал синхронизироваться с консолью (он только мигал синим светом, когда я нажимал кнопку PS, а подключение через кабель не давало никакого эффекта). Поэтому я просто пошел на классический способ по устранению неполадок – просто выключил и снова включил устройство», — написал пользователь.

По словам геймера, его усилия всё-таки не увенчались успехом и ему пришлось связаться с магазином. После 30-минутного ожидания у телефона ему ответили и пообещали заменить устройство в течение 2-3 недель.

В России дата выхода PlayStation 5 намечена на 19 ноября.