«Я смог сыграть примерно час». Пользователи стали жаловаться на брак в работе PS5

Некоторые владельцы PlayStation 5 начинают сообщать о браке в работе консоли. Так, пользователь социальной площадки Reddit отметил, что в первый же день эксплуатации консоли она перестала включаться.
«Я смог сыграть в Astro примерно лишь один час. Затем контроллер отключился и перестал синхронизироваться с консолью (он только мигал синим светом, когда я нажимал кнопку PS, а подключение через кабель не давало никакого эффекта). Поэтому я просто пошел на классический способ по устранению неполадок – просто выключил и снова включил устройство», — написал пользователь.
По словам геймера, его усилия всё-таки не увенчались успехом и ему пришлось связаться с магазином. После 30-минутного ожидания у телефона ему ответили и пообещали заменить устройство в течение 2-3 недель.
В России дата выхода PlayStation 5 намечена на 19 ноября.
- 12 ноября 2020
-
18:42
-
17:56
-
16:03
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
00:21
- 11 ноября 2020
-
22:45
-
20:08
-
17:49
-
15:05
-
14:28
-
13:40
-
13:00
-
12:52
-
11:30
-
11:21
-
00:29
-
00:05
- 10 ноября 2020
-
23:23
-
23:01
-
19:07
-
15:56
-
14:06
-
12:20
-
11:56
-
11:30
-
10:55
-
04:24
-
03:36
- 9 ноября 2020
-
18:45
-
14:40
-
14:10
-
12:08
- 8 ноября 2020
-
22:42