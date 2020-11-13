Илья Мэддисон: между консолями прошлого и этого поколения смехотворная разница

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон сравнил PlayStation 5 и Xbox Series X. Илья считает, что предыдущее поколение консолей не сильно уступает новому.
«Блин, между консолями прошлого и этого поколения такая смехотворная разница, что мне кажется слегка даунгрейднутые версии новых игр будут выходить на прошлом поколении еще лет семь. Просто нелепость полная», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 12 ноября, консоль PlayStation 5 официально начали продавать в семи странах: в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.
Продажи PS5 в России начнутся 19 ноября. Цена консоли составит 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.
Xbox Series X и S доступны в России для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.
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