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Genshin Impact названа самой успешной мобильной игрой по итогам октября

Genshin Impact названа самой успешной мобильной игрой по итогам октября
Киберспорт / Другие игры 0

Экшен-RPG Genshin Impact стала самой успешной мобильной игрой по итогам октября 2020 года, сообщает официальный сайт аналитической компании Sensor Tower. За прошедший месяц на игре заработали около $ 239 млн.

Согласно подсчётам, больше всего денег в игре потратили геймеры из Китая (31%). В тройку также вошли жители Японии (24%) и США (19%).

Второе место в рейтинге заняла Honor of Kings, принёсшая создателям $ 225 млн за месяц. Это на 65,5% больше, чем в октябре 2019 года. Далее в чарте располагаются PUBG Mobile, Pokemon GO и Coin Master.

Аналитики также отметили прогресс китайской игры Moonlight Blade. Она вышла только 15 октября, но сумела добраться до девятой строчки рейтинга, позволив заработать $ 86 млн.

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