Подросток напал на компьютерный клуб в Татарстане

Сотрудники правоохранительных органов пресекли нападение 14-летнего подростка на компьютерный клуб в Набережных Челнах. Об этом сообщает МВД Республики Татарстан.

«Нападение на компьютерный клуб для 14-летнего подростка закончилось фиаско. Молодой человек дождался момента, когда игровой клуб покинут посетители, затем подпёр дверь черенком от лопаты и, достав молоток, потребовал у администраторов наличные, однако касса компьютерного клуба была пуста и «раздосадованный налётчик» решил покинуть игровой зал, забрав пару компьютерных клавиатур и сотовый телефон. На выходе его уже задержали подоспевшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Полицейским молодой злоумышленник рассказал, что видел такие разбойные нападения в кино, вследствие чего решился на подобный поступок. В результате комиссией по делам несовершеннолетних подросток был поставлен на учёт.