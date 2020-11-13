Подросток напал на компьютерный клуб в Татарстане

Сотрудники правоохранительных органов пресекли нападение 14-летнего подростка на компьютерный клуб в Набережных Челнах. Об этом сообщает МВД Республики Татарстан.
«Нападение на компьютерный клуб для 14-летнего подростка закончилось фиаско. Молодой человек дождался момента, когда игровой клуб покинут посетители, затем подпёр дверь черенком от лопаты и, достав молоток, потребовал у администраторов наличные, однако касса компьютерного клуба была пуста и «раздосадованный налётчик» решил покинуть игровой зал, забрав пару компьютерных клавиатур и сотовый телефон. На выходе его уже задержали подоспевшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Полицейским молодой злоумышленник рассказал, что видел такие разбойные нападения в кино, вследствие чего решился на подобный поступок. В результате комиссией по делам несовершеннолетних подросток был поставлен на учёт.
- 13 ноября 2020
-
17:06
-
16:54
-
16:39
-
16:18
-
13:00
-
09:59
-
00:31
-
00:08
-
00:03
- 12 ноября 2020
-
21:22
-
20:39
-
18:42
-
17:56
-
16:03
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
00:21
- 11 ноября 2020
-
22:45
-
20:08
-
17:49
-
15:05
-
14:28
-
13:40
-
13:00
-
12:52
-
11:30
-
11:21
-
00:29
-
00:05
- 10 ноября 2020
-
23:23
-
23:01
-
19:07
-
15:56
-
14:06