Российские ретейлеры предупреждают клиентов о задержке по предзаказам PlayStation 5

Оформившие предзаказ на игровую консоль PlayStation 5 начали получать предупреждения о задержке их заказов.
В официальной группе PlayStation во «ВКонтакте» пользователи отметили, что им начали приходить сообщения от магазинов о том, что заказанные ими игровые приставки придут в пункты выдачи позже назначенной даты 19 ноября. Некоторые из них получат заветные коробки с консолями в декабре.
Задержки доставки могут быть связаны с высоким спросом на PlayStation 5 и нарушениями в сервисах логистики вследствие пандемии COVID-19.
Продажи консоли PS5 начались 12 ноября в США и Японии, а в остальных странах, в том числе и в России, стартуют 19 ноября. Предзаказ можно оформить за 37 990 рублей за издание приставки без дисковода, а за версию с оптическим приводом придётся заплатить 46 990 рублей.
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